Was läuft heute? | The Whale, Die Wespe, Die VIVA-Story

The Whale

In „The Whale“ spielt Brendan Fraser einen Mann, der seine Familie verlässt, um mit einem anderen Mann zusammenzuleben. Nachdem sein Partner stirbt, fällt er in ein tiefes Loch und versucht, seine Trauer mit Essen zu verdrängen. Er nimmt so viel zu, dass er selbst die alltäglichsten Dinge nicht mehr hinbekommt. Er sieht ein, dass er etwas in seinem Leben ändern muss und will wieder Kontakt zu seiner Familie aufnehmen, die er vor Jahren im Stich gelassen hat. Das Oscar-prämierte Drama „The Whale“ gibt’s ab heute bei Paramount+.

Die Wespe — Staffel 3

Eddie ist ein Berliner Original. Immer nur mit Jogginganzug zu sehen, trägt Schnauzer und ist Dart-Profi. Außerdem wird er von allen nur „Die Wespe“ genannt. In der dritten Staffel läuft alles drunter und drüber. Auf dem Weg zu einem Dart-Turnier passiert ein Unglück nach dem anderen. Als er dort ankommt stellt er allerdings fest, dass das alles kein Unglück war. Sein Erzfeind und großer Bruder Ecki steckt dahinter. Die dritte Staffel „Die Wespe“ könnt ihr jetzt bei WOW streamen.

Die VIVA-Story

Wäre der Musiksender VIVA 2018 nicht eingestellt worden, wäre er diesen Monat 30 Jahre alt geworden. Zu diesem Anlass erzählt die Doku-Reihe „Die VIVA-Story“, wie der Sender die Jugendkultur geprägt hat und warum er letztendlich doch gescheitert ist. Die ehemaligen VIVA-Gesichter Nilz Bokelberg, Markus Kavka und Collien Ulmen-Fernandes führen durch die Sendung. „Die VIVA-Story“ gibt es jetzt in der ARD-Mediathek.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.