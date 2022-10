Was läuft heute? | The White Lotus, Chez Krömer, Der Distelfink

The White Lotus

Schon in der ersten Staffel von „The White Lotus“ ging es heiß her, während die Reichen und Schönen dieser Welt ihren Urlaub auf Hawaii genießen. Die neue Staffel spielt diesmal auf Sizilien und lässt eine komplett neue Besetzung an Charakteren aufeinander los. Zu den bekanntesten Namen gehören hierbei Aubrey Plaza aus „Parks and Recreation“ oder Michael Imperioli aus den „Sopranos“. Beide Staffeln von „The White Lotus“ gibt es bei WOW.

Chez Krömer

In der neue Staffel „Chez Krömer“ zeigt sich der Komiker und Moderator Kurt Krömer von seiner gewohnt spitzfindigen und charmanten Seite. In der Talkshow der etwas anderen Art werden die Gäste in Krömers Verhörzimmer mal mehr mal weniger hart in die Mangel genommen. In der neuen Staffel werden zum Beispiel Jan Böhmermann, Julian Reichelt und Jens Spahn Krömer gegenübersitzen. „Chez Krömer“ gibt es in der ARD-Mediathek.

Der Distelfink

Schon als Buch konnte der mit dem Pulitzerpreis ausgezeichnete Roman „Der Distelfink“ von Autorin Donna Tartt überzeugen. Die Geschichte erzählt vom Schicksal des jungen Theo, dessen Mutter bei einem Bombenanschlag in einem Museum ums Leben kommt. Das einzige, was Theo von seiner Mutter bleibt, ist ihr Lieblingsbild vom Distelfink. Das Drama „Der Distelfink“ gibt es auf Prime Video.

