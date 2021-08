Was läuft heute? | The White Lotus, The Witcher: Nightmare of the Wolf, Séraphine

The White Lotus

Im sonnigen Hawaii tummeln sich die reichen Urlauber im Ressort „The White Lotus“. Die neurotischen Besucher haben aber mindestens genauso viele Macken wie sie Geld haben und die Stimmung droht zu kippen. Da kann Hotelleiter Armond noch so sehr versuchen, seinen Gästen die Wünsche von den Lippen abzulesen. Die bissige Gesellschaftssatire „The White Lotus“ seht ihr jetzt bei Sky Atlantik und auf Abruf bei Sky Ticket.

The Witcher: Nightmare of the Wolf

Hexer Geralt hat sich in den letzten Jahren schon in Romanen, Videospielen und einer Serie durch Horden von Monstern geschnetzelt. Zeit für eine Pause und Gelegenheit, die Ursprungsgeschichte von Geralts Ziehvater Vesemir in den Fokus zu nehmen. Um die geht’s nämlich in der neuen animierten Serie „The Witcher: Nightmare of the Wolf“ auf Netflix.

Séraphine

Fast wäre das Talent der Malerin Séraphine Louis übersehen worden. Zum Glück hat Kunstsammler Wilhelm Uhde ein Auge für unentdeckte Genies. So hatte er schon Picasso groß rausgebracht. Als er die Bilder seiner Haushälterin sieht, beschließt er, die Autodidaktin und Begründerin der naiven Malerei zu fördern. Das Biopic „Séraphine“ mit Ulrich Tukur als Kunstsammler Uhde in der Hauptrolle gibt’s jetzt in der Arte-Mediathek.

