Was läuft heute? | The Witcher, Kochen Undercover, Blueback

The Witcher

In der neuen Staffel von „The Witcher“ wird Henry Cavill ein letztes Mal als Hexer Geralt von Riva zu sehen sein. Auch in der dritten Staffel muss der Monsterjäger seine Ziehtochter Ciri vor unheimlichen Mächten und verfeindeten Königshäusern schützen. Cavills Weggang von der Rolle bedeutet aber nicht das Aus für die Serie. Im Vorfeld wurde schon Liam Hemsworth als Nachfolger gecastet. Die erste Hälfte der dritten Staffel „The Witcher“ gibt es ab heute auf Netflix. Teil 2 folgt dann im Juli.

Kochen Undercover

Zehn Köchinnen und Köche müssen in dieser Show ihr Können in der Küche unter Beweis stellen. Das Besondere daran: Keiner von ihnen weiß vorher, was gekocht wird und auch die Zutaten sind geheim. Zudem wird das Ganze nicht von einer Jury beurteilt, sondern die Teilnehmenden müssen selbst anhand der Zutaten und der Zubereitung herausfinden, wer was gekocht hat und es bewerten. Am Ende warten 100.000 Dollar Preisgeld für den Sieger oder die Siegerin. „Kochen Undercover“ gibt es zum Streamen auf Disney+.

Blueback

In „Blueback“ wird die berührende Geschichte des Mädchens Abby und ihrer Freundschaft zu einem Fisch erzählt, den sie schon in jungen Jahren, bei Tauchgängen mit ihrer Mutter, kennengelernt hat. Sie beschließt den Fisch Blueback zu nennen und kehrt über die Jahre immer wieder zu ihm zurück. Als die Küstenregion, in der Blueback lebt, eines Tages von Fischern bedroht wird, muss Abby eingreifen. Den Film „Blueback“ gibt es auf Prime Video.

Was läuft heute?

