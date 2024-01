Was läuft heute? | The Woman in the Wall, Walhalla Rising, Asbest

The Woman in the Wall

1996 wurden in Irland die sogenannten Magdalen Laundries aufgedeckt. Die christlichen Wäschereien waren jahrhundertelang Orte der Unterdrückung von Frauen. Die Thriller-Serie „The Woman in the Wall“ greift diesen Skandal auf und stellt eine überlebende Frau in den Mittelpunkt der Handlung — diese hat ihre eigenen Handlungen allerdings nicht immer im Griff. „The Woman in the Wall“ findet ihr jetzt bei Paramount+.

Walhalla Rising

In „Walhalla Rising“ spielt Mads Mikkelsen einen stummen, einäugigen Wikinger, der mit übermenschlichen Kampfkräften ausgestattet ist. Der Film von Regisseur Nicolas Winding Refn („Drive“) scheint zwar alles andere als leichte Unterhaltung zu sein, ist aber sicher was für Fans von Martial Arts. „Walhalla Rising“ könnt ihr ab sofort bei Filmfriend streamen. Wenn ihr diesen Anbieter noch nicht kennt, hört in unsere heutige Podcast-Folge rein. Darin stellen wir den Dienst vor und erklären, wie ihr euch anmelden könnt.

Asbest

Kida Khodr Ramadan kennt ihr als Schauspieler bestimmt aus der Kultserie „4 Blocks“. Aber er ist auch als Regisseur sehr aktiv. Zum Beispiel bei der Serie „Asbest“. Darin muss der 19-jährige Momo ins Gefängnis, weil seine Familie ihm einen Raubüberfall anhängt. Sein Traum, Profifußballer zu werden, scheint damit vorbei zu sein. Oder er entscheidet sich, auch den Rest der Bande zu verraten. Ihr findet die erste Staffel „Asbest“ ab heute bei Netflix.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.