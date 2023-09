Was läuft heute? | The World To Come, Inside Greenpeace, Transcendence

The World to Come

Nach dem Tod ihrer gemeinsamen Tochter Nellie ist für das Ehepaar Abigail und Dyer jeder Tag gleich — sie arbeiten auf ihrer Farm und verdrängen ihre Trauer mit Arbeit und Schweigen. Als der Frühling kommt, zieht auf der Nachbarfarm ein neues Paar ein: Tallie und ihr Mann Finney. Schnell freunden sich die Paare an und besonders Abigail und Tallie verbringen viel Zeit miteinander und fühlen sich zueinander hingezogen. Was als Freundschaft begann, wird von Tag zu Tag intimer. „The World To Come“ findet ihr ab jetzt bei Netflix.

Inside Greenpeace

„It’s so urgend, it’s so dramatic, what’s happening around the world right now“, sagt Jennifer Morgan. Die Umweltschutzaktivistin und ehemalige Leiterin von Greenpeace setzt sich einen Helm auf und begleitet ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter zu einer Aktion der NGO. Die fünfteilige Serie „Inside Greenpeace“ begleitet über ein Jahr hinweg sieben Aktivistinnen und Aktivisten von Greenpeace bei ihrer Arbeit und zeigt bisher unveröffentlichtes Archivmaterial aus mehr als 50 Jahren Aktivismus, zeigt Höhepunkte und Tiefpunkte und stellt auch die selbstkritische Frage, ob die Aktionen, mit denen Greenpeace agiert, heute noch zeitgemäß sind. „Inside Greenpeace“ findet ihr ab jetzt bei WOW.

Transcendence

Der dystopische Science-Fiction-Film „Transcendence“ mit Rebecca Hall, Johnny Depp und Morgan Freeman in den Hauptrollen fragt, „Was wäre, wenn eine KI die Welt beherrschen würde?“ und spielt ein mögliches Szenario durch. Dr. Will Caster forscht an einer menschenähnlichen KI, die irgendwann in der Lage sein könnte, eigenständig zu handeln. Eine Überzeugung, die nicht allen gefällt. Als seine Gegner ein Attentat auf ihn verüben, wird er tödlich verletzt. Um ihren Mann nicht zu verlieren, beschließt seine Frau Evelyn, sein Bewusstsein in einen Computer hochzuladen. Mit ungeahnten Folgen. Streamen könnt ihr „Transcendence“ jetzt bei Prime Video.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.