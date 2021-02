Bild: The Yin-Yang Master: Dreams of Eternity | Netflix 2021

Was läuft heute? | The Yin-Yang Master, Unfck the World, Tin Star

Schwertmeister gegen Dämonen? Nehm ich!

In „The Yin-Yang Master“ muss Tiandu City vor Dämonen beschützt werden, die Doku „Unfck the World“ erzählt, was aus der Aktion „12062020 Olympia“ geworden ist, und in „Tin Star“ fürchtet Jim um seine Familie.