Was läuft heute? | Then You Run, Legend of Wacken, The Out-Laws

Then You Run

In der neuen Serie „Then You Run“ geht es um Tara. Vor kurzem ist Tara zu ihrem Vater nach Rotterdam gezogen. Als ihr Vater plötzlich tot aufgefunden wird, beginnt für sie und ihre drei Freundinnen eine gefährliche Flucht quer durch Europa. Im Gepäck haben sie ein paar Kilo Heroin, auf die es Taras Onkel Reagan, ein berüchtigter Gangster, abgesehen hat. Die ersten beiden Folgen „Then You Run“ gibt es ab heute auf WOW, die restlichen Episoden gibt es dann in Doppelfolgen jeden Freitag,

Legend of Wacken

„Legend of Wacken“ erzählt die Entstehungsgeschichte des berühmtesten Metal-Festivals Deutschlands, das Wacken Open Air. Im Fokus stehen die beiden Freunde Holger Hübner und Thomas Jensen, die Anfang der 90er das Wacken Festival ins Leben gerufen haben. In Flashbacks werden nicht nur die Anfänge des Festivals erzählt, sondern auch die Anfänge ihrer Freundschaft und die Liebe der beiden Jungs zum Metal. Die älteren Versionen von Holger und Thomas werden von Charly Hübner und Aurel Manthei gespielt, die jüngeren von Sammy Scheuritzel und Sebastian Doppelbauer. Alle Folgen der Serie „Legend of Wacken“ gibt es auf RTL+.

The Out-Laws

Auf Netflix gibt es Nachschub für Fans von Filmen wie „Meine Braut, ihr Vater und ich“. In „The Out-Laws“ geht es um Owen, der endlich seine Schwiegereltern kennenlernen darf. Als kurz darauf die Bank, in der Owen arbeitet, ausgeraubt wird, hat er einen Verdacht: Seine Schwiegereltern stecken dahinter. Neben Adam DeVine als Owen, sind auch Pierce Brosnan und Ellen Barkin als seine Schwiegereltern zu sehen und Nina Dobrev als Owens Freundin Parker. „The Out-Laws“ könnt ihr ab heute bei Netflix streamen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.