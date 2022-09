Bild: Thirteeen – Ein gestohlenes Leben | © BBC 2016/Todd Anthony

Was läuft heute? | Thirteen – Ein gestohlenes Leben, Devil in Ohio, Hannes

Endlich in Sicherheit

In der Miniserie „Thirteen – Ein gestohlenes Leben“ schafft es ein Mädchen, sich von ihrem Entführer zu befreien. In „Devil in Ohio“ flieht ein Mädchen vor der Sekte, in der sie aufgewachsen ist. Und in dem Film „Hannes“ geht es um zwei Freunde, die zusammenhalten. Auch, nachdem einer von ihnen ins Koma fällt.