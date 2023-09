Was läuft heute? | This Is Going To Hurt, Quiz Taxi — Joyn Edition, Rache auf Texanisch

This Is Going To Hurt

Adam ist Arzt und liebt seinen Job. Trotzdem ist er in der britischen Serie „This Is Going To Hurt“ öfter mal mit seiner Arbeit überfordert. Vielleicht auch gerade weil er seinen Job so liebt, kommt sein Privatleben oft ein wenig zu kurz. Als er die Medizinstudentin Shruti einarbeiten soll, wird sein Alltag erstmal noch stressiger. Doch schon bald ist Shruti angekommen und die beiden müssen den täglichen Krankenhaus-Wahnsinn gemeinsam durchstehen. Ihr könnt „This Is Going To Hurt“ jetzt in der ZDF-Mediathek streamen.

Quiz Taxi — Joyn Edition

Die Show „Quiz Taxi“ gibt es schon mit Unterbrechungen seit 2006 im deutschen Fernsehen. Jetzt gibt es das Spin-off „Quiz Taxi — Joyn Edition“ mit neuem Moderator und leicht verändertem Konzept. Der neue Moderator heißt Amar und ist sowohl Social-Media-Star als auch Twitch-Streamer. Neben ahnungslosen Taxi-Gästen steigen im Spin-off auch Promis aus der Influencer-Welt zu Amar ins Taxi. „Quiz Taxi – Joyn Edition“ gibt’s jetzt bei Joyn.

Rache auf Texanisch

In dem Film „Rache auf Texanisch“ will Ben als Podcaster durchstarten. Alles, was er dafür braucht, ist die richtige True-Crime-Story. Nachdem eine ehemalige Affäre von ihm stirbt, reist er nach Texas zu ihrer Familie, um mehr über ihren Tod herauszufinden. Dort angekommen, treffen Welten aufeinander. Er ist ein rationaler Gr0ßstädter, der sich nur von Fakten überzeugen lässt. Die Familie seiner ehemaligen Affäre Abby lässt sich dagegen eher von Emotionen leiten, glaubt an Verschwörungstheorien und ist fest davon überzeugt, dass Abby umgebracht wurde — auch wenn es keine Beweise dafür gibt. „Rache auf Texanisch“ könnt ihr jetzt bei WOW sehen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.