Was läuft heute? | This is Spotify – Songs und Stars auf Abruf, DO REVENGE, Höllgrund

This is Spotify — Songs und Stars auf Abruf

Die Dokumentation „This is Spotify — Songs und Stars auf Abruf“ blickt darauf wie der Streaming-Gigant Spotify die Musikindustrie verändert hat. Auf der einen Seite erreicht Musik so einfach wie noch nie ihr Publikum, auf der anderen Seite ist es so schwer wie noch, nie Geld mit dem Musikmachen zu verdienen. In der Doku werden Kreative interviewt, die von der Plattform profitiert haben, aber auch Künstler und Künstlerinnen, die auf Kriegsfuß mit Spotify stehen. Ihr könnt „This is Spotify — Songs und Stars auf Abruf“ jetzt in der ZDF-Mediathek streamen.

DO REVENGE

In dem Film „DO REVENGE“ geht es um die Teenager Drea und Eleanor. Sie sind eigentlich ganz unterschiedliche Menschen. Drea ist das angesagt It-Girl und Eleanor ist ein unscheinbares Mädchen. Doch beiden wurde von Menschen, die auf ihrer Highschool sind, Schlimmes angetan. Deshalb schließen sie einen Pakt. Sie wollen sich gegenseitig bei ihren größten Feinden daffür rächen, was ihnen angetan wurde. Ihr könnt „DO REVENGE“ jetzt bei Netflix streamen.

Höllgrund

Der Krimi „Höllgrund“ spielt in einem beschaulichen Dorf im Schwarzwald. Doch nachdem sich dort auf einmal mysteriöse Todesfälle ereignen, ist der kleine Ort nicht mehr ganz so beschaulich. Die Polizei scheint die Vorfälle einfach zu ignorieren und will kein Muster hinter den Todesfällen erkennen. Doch die Dorfpolizistin Tanja geht dem Rätsel auf die Spur und verdächtigt schon bald den neuen Landarzt Fabian. Ihr könnt die achtteilige Serie „Höllgrund“ jetzt in der ARD-Mediathek schauen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.