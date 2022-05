Was läuft heute? | This is the Year, Clark, Leid und Herrlichkeit

This is the Year

Es ist das letzte Jahr der High School. Josh will sich endlich trauen und seiner Mitschülerin Zoe seine Gefühle gestehen. Dafür plant er extra einen Trip zu einem bekannten Musikfestival mit all seinen Freunden. Mit dabei ist auch seine beste Freundin Molly und dadurch wird der Ausflug zu einem ziemlichen Gefühlschaos – für alle. „This is the Year“ findet ihr ab heute bei Prime Video.

Clark

Clark Olofsson hat als charmanter Bankräuber und Verbrecher ein ziemlich bewegtes Leben geführt. Das ging sogar so weit, dass das Stockholm-Syndrom ganz eng mit seinem Namen und Taten verknüpft ist. Denn während einer fünftägigen Geiselnahme haben die Geiseln ihn gegen Ende sogar unterstützt. Was er sonst noch so erlebt hat, seht ihr in der Serie „Clark“ auf Netflix.

Leid und Herrlichkeit

Salvador Mallo steckt in einer Krise. Sein Körper macht ihm nur noch Probleme und auch als Regisseur hat er seine Glanzzeit hinter sich. Dann wird aber einer seiner Filme restauriert und das Projekt schickt ihn auf eine kleine Reise in seine eigene Vergangenheit. Pedro Almodóvar hat in „Leid und Herrlichkeit“ auch eine Menge von seinem eigenen Leben einfließen lassen. Ihr könnt das Filmdrama heute um 20:15 Uhr auf arte anschauen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.