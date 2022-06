Was läuft heute? | This is TikTok – Stars und Hype in Hochkant, The Broken Hearts Gallery, Mad-Max-Reihe

This is TikTok – Stars und Hype in Hochkant

Es ist die Unterhaltungsplattform schlechthin: TikTok. Aber das soziale Medium ist noch viel mehr als nur Unterhaltung. Für junge Menschen ist TikTok zu einer zentralen Informationsquelle geworden. Vor allem ist es aber ein Geschäftsmodell. Wie dieses Modell funktioniert und was sogenannte TikTok-Häuser damit zu tun haben, seht ihr in der Doku „This is TikTok – Stars und Hype in Hochkant“ in der ZDF-Mediathek.

The Broken Hearts Gallery

Zu jeder Beziehung gehören emotional aufgeladene Gegenstände – das weiß niemand besser als Lucy, die solche Dinge regelrecht hortet. Doch dann eröffnet sie nach einer Trennung die „Broken Hearts Gallery“: Einen Pop-up-Raum, in dem Menschen Gegenstände aus vergangenen Beziehungen ausstellen können, um einen Neuanfang zu wagen. Die Romantik-Komödie „The Broken Hearts Gallery“ findet ihr auf Netflix.

Mad-Max-Reihe

In einer kargen Wüstenlandschaft in einer postapokalyptischen Welt lebt der einsame Wolf Max, der seine Frau und sein Kind verloren hat. Er trifft auf Furiosa, die gerade mit einer Gruppe geflüchteter Frauen versucht, aus der Wüste zu entkommen. Jedoch wird die Gruppe von einem gefährlichen Warlord gejagt. Ihr könnt „Mad Max: Fury Road“ sowie alle anderen Teile der Reihe jetzt auf Wow streamen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.