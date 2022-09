Was läuft heute? | Thor: Love and Thunder, Lauchhammer – Tod in der Lausitz, Annie

Thor: Love and Thunder

Gerade noch im Kino, jetzt schon zum Streamen. Auch in diesem Abenteuer spielt Chris Hemsworth den Donnergott Thor. Und diesmal muss er sich gegen den Bösewicht Gorr (Christian Bale) behaupten. Der will nämlich alle Göttinnen und Götter vernichten. Aber erstmal muss Thor wieder auf die Beine kommen und sich fit machen für den Kampf. Und am wichtigsten, seinen Hammer Mjölnier wieder bekommen. Schon fast am Ziel, taucht dann auch noch seine Ex-Freundin Jane Foster (Oscar-Preisträgerin Natalie Portman) auf, mit seinem Hammer. Streamen könnt ihr „Thor: Love and Thunder“ ab heute bei Disney+.

Lauchhammer — Tod in der Lausitz

Der Tod eines jungen Mädchens führt den LKA-Ermittler Maik Briegand (Mišel Matičević) zurück in seine Heimat Lauchhamer. Das liegt inmitten der Niederlausitz, ist ehemaliges Braunkohlerevier und betroffen vom Strukturwandel. Begleitet wird er von der Komissarin Annalena Gottknecht (Odine Johne). Während sie an dem Fall arbeiten, muss sich Maik Briegand seiner Vergangenheit stellen. „Lauchhamer — Tod in der Lausitz“ findet ihr in der Arte-Mediathek und in der ARD-Mediathek.

Annie

Auch in den zwei neuen Geschichten aus dem turbulenten Leben von der Krankenschwester Annie strotzt selbige nur so vor verrückten Ideen. Diesmal schlägt sie vor: Ihr Mann Ralf könne doch beim Kinderkriegen nachhelfen — bei ihrer besten Freundin Tine. Das zieht eine emotionale Berg-und Talfahrt nach sich. Streamen könnt ihr „Annie und der verliehene Mann“ und „Annie und das geteilte Glück“ ab jetzt in der ZDF-Mediathek.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.