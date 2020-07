Was läuft heute? | Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, Du lebst noch 24 Stunden, Only Lovers Left Alive

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Es geht um ein sehr emotionales Thema: Eine Mutter, die den Mörder ihrer Tochter sucht und eine verstaubte Polizeicrew, die ihren Job nicht richtig macht. Es beginnt ein erbitterter Kleinkrieg zwischen der trauernden Mutter Mildred und dem Polizeichef Willoughby. „Three Billboards outside Ebbing, Missouri“ wurde bei den Oscars 2018 siebenmal nominiert und zweimal ausgezeichnet. Ein Film, der lange in Erinnerung bleibt und bis zur letzten Minute fesselt. Zu sehen heute um 20:15 im Ersten und in der Mediathek.

Du lebst noch 24 Stunden

Hauptdarsteller Ethan Hawke wird als Travis von einer dubiosen Firma, bei der er als Elitesoldat arbeitet, wiederbelebt. Zuvor war sein sein letzter Auftrag in die Hose gegangen. Das perfide an der Wiederbelebungstechnik: Travis hat nur noch 24 Stunden zu leben, bis er endgültig stirbt. Ob das Ganze einer wissenschaftlichen Prüfung standhält? Wohl eher nicht, aber trotzdem ist das ein Actionthriller, bei dem man dran bleibt. Zu sehen gibt es „Du lebst noch 24 Stunden“ im ZDF um 22:15 und in der Mediathek.

Only Lovers Left Alive

Wer beim Stichwort „Vampirfilm“ zusammenzuckt und an einen überschminkten Robert Pattinson denkt, für den kommt hier der Beweis, dass Vampirfilme auch poetisch und anspruchsvoll sein können. „Only Lovers Left Alive“ ist ein Film über die Melancholie der Unsterblichkeit, übrigens mit einem herausragenden Soundtrack. Zu sehen beim Hessischen Rundfunk um 23:15 und in der Mediathek.

