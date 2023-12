Was läuft heute? | Thriller 40, Das System Pornhub, Welcome to Samdal-ri

Thriller 40

In der Doku „Thriller 40“ geht es um Michael Jacksons Erfolgsalbum „Thriller“. Das Album hat letztes Jahr bereits sein 40. Jubiläum gefeiert und noch immer ist es das erfolgreichste Album aller Zeiten. Die Doku erzählt die Entstehungsgeschichte von dem Album. Außerdem reden Künstler wie Usher und Will.I.Am. davon, wie das Album sie persönlich beeinflusst hat. „Thriller 40“ gibt’s jetzt bei Paramount+.

Das System Pornhub

Pornhub ist nicht nur eine der beliebtesten Porno-Seiten im Internet, sondern auch allgemein eine der meistbesuchten Seiten. Doch es gibt auch Menschen, die unter dem Erfolg der Seite leiden. Obwohl die Betreiber immer wieder darauf hingewiesen wurden, dass sich Videos ohne Einverständnis auf der Plattform befinden, hat Pornhub nichts unternommen. In der Doku reden Opfer darüber, wie sie unter dem System gelitten haben. „Das System Pornhub“ könnt ihr jetzt in der ZDF-Mediathek streamen.

Welcome to Samdal-ri

In der koreanischen Serie „Welcome to Samdal-ri“ geht es um eine Fotografin, die sich eine Auszeit nehmen will, weil ihre Karriere vor dem Aus steht. Sie kehrt aus der Metropole Seoul zurück in ihre kleine Heimatstadt. Eigentlich hat sie es jahrelang vermieden, hierherzukommen, und ist vor der Vergangenheit davongelaufen. Nachdem sie sich ihrer Vergangenheit stellt, flammen nicht nur alte Freundschaften, sondern auch eine alte Liebe wieder auf. „Welcome to Samdal-ri“ gibt es jetzt bei Netflix.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.