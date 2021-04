Was läuft heute? | Thunder Force, Them, Der durch die Wand geht

Thunder Force

Lydia und Emily sind schon immer beste Freundinnen gewesen. Zwar trennen sich ihre Wege für einen kurzen Moment, doch dann treffen sie genau zum richtigen Zeitpunkt wieder aufeinander: Emilys Formel zur Entwicklung von Superkräften ist gerade fertig geworden. Als Lydia sich aus Versehen eine Ladung übernatürlicher Stärke injiziert und Emily die Fähigkeit erlangt, unsichtbar zu sein, avancieren die beiden zu dem besten Superheldinnen-Team der ganzen Stadt. „Thunder Force“ könnt ihr ab heute bei Netflix schauen.

Them

Durch die Black-Lives-Matter-Bewegung ist Rassismus (nicht nur) in den USA wieder vermehrt Thema. Die Macher der Serie „Them“ übersetzen dies in eine Horror-Geschichte, in der sich eine schwarze Familie nicht nur der rassistischen Gewalt ihrer Nachbarschaft ausgesetzt sieht, sondern dazu auch noch von übernatürlichen Kräften heimgesucht wird. Und so gestaltet sich ihr Umzug in einen Vorort von L.A. als wahrer Psycho-Thriller, der so gar nicht dem ersehnten Zu-Hause-Gefühl entspricht. Die erste Staffel der Serie „Them“ könnt ihr ab heute auf Amazon Prime Video sehen.

Der durch die Wand geht

Emile ist die typische graue Maus: Versicherungsvertreter, kaum Familie oder Freunde, keine Hobbys. Doch als Ariane in sein Leben tritt, verändert sich so einiges. Die neue Kollegin weckt Emiles schlafende Lebensgeister und schon bald entdeckt er ein verborgenes Talent: Emile kann durch Wände gehen! Hinter jeder Mauer scheint plötzlich ein Abenteuer zu lauern. Aber auch Geld und Kunstwerke, die hinter verschlossenen Türen nicht mehr sicher vor ihm sind, und mit denen er Ariane imponieren kann. Doch zu sehr darf er nicht aus seiner alten Rolle fallen, sonst fliegt er auf. Die verrückt-romantische Komödie „Der durch die Wand geht“ seht ihr heute Abend um 20:15 Uhr auf Arte oder bis zum 7. Juli in der Mediathek.

