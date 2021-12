Was läuft heute? | Tick, Tick… BOOM!, Mare of Easttown, CODA

tick, tick… BOOM!

Jon (Andrew Garfield) lebt zu Beginn der 90er-Jahre in New York und muss sich mit Kellnerjobs über Wasser halten. Eigentlich schreibt er jedoch an seinem großen Rockmusical, doch die Zeit wird knapp. Seine Freundin will ein richtiges Leben und auch die AIDS-Pandemie lässt Jon fragen, wie viel Lebenszeit er noch für den großen Durchbruch opfern will. Der Musicalfilm „tick, tick… BOOM!“ ist die Verfilmung des gleichnamigen autobiografischen Musicals von Jonathan Larson und bei Netflix zu sehen.

Mare of Easttown

Easttown ist ein verschlafenes kleines Nest. Jeder kennt jeden. Und so ist auch Mare Sheehan, die Polizistin des Dorfes, eine Art Lokalberühmtheit. Auch wegen ihres legendären Wurfes in einem Highschool-Basketball-Spiel vor einigen Jahrzehnten. Nicht die beste Ausgangslage für eine Mordermittlung in Easttown, denn zwischen dem Verdächtigenkreis und Mares‘ Umfeld gibt es viele Überschneidungen. Und so muss sie tief in ihrer eigenen Vergangenheit stöbern. Die düstere Crime-Serie brilliert mit einer hervorragenden Kate Winslet als Mare Sheehan. Streamen könnt ihr die Serie mit dem Sky Ticket.

CODA

CODA – das bedeutet Child of Deaf Adults. Und dazu zählt auch die 17-jährige Ruby, denn ihre Eltern und auch ihr Bruder sind gehörlos. Als Kontakt zur hörenden und sprechenden Welt ist Ruby für die Familie eigentlich unersetzlich. Doch sie liebt das Singen und möchte unbedingt auf ein Musik-College gehen. Diese Leidenschaft kann ihre Familie nur schwer verstehen. Das Coming-of-Age-Drama „CODA“ könnt ihr auf Apple TV+ anschauen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.