Was läuft heute? | tick, tick… BOOM!, The Line, Zwischen zwei Leben

tick, tick… BOOM!

Jon (Andrew Garfield) lebt zu Beginn der 90er-Jahre in New York und muss sich mit Kellnerjobs über Wasser halten. Eigentlich schreibt er jedoch an seinem großen Rockmusical, doch die Zeit wird knapp. Seine Freundin will ein richtiges Leben und auch die AIDS-Pandemie lässt Jon fragen, wie viel Lebenszeit er noch für den großen Durchbruch opfern will. Der Musicalfilm „Tick, tick… BOOM!“ ist die Verfilmung des gleichnamigen autobiografischen Musicals von Jonathan Larson und jetzt bei Netflix zu sehen.

The Line

Nach einem verdeckten Einsatz in einem Kriegsgebiet klagt eine Gruppe Navy Seals ihren Vorgesetzten an. Der Vorwurf: Er soll während des Einsatzes Kriegsverbrechen begangen haben. Dies führt zu einem der größten Kriegsverbrechertribunale der jüngeren US-Geschichte und wirft die Frage auf, wo die Grenzen zwischen Gut und Böse verlaufen. Neben der Doku-Serie „The Line“ bei Apple TV+ hat Apple auch eine Podcast-Serie zu diesem Thema produziert.

Zwischen zwei Leben

Trotz Sturmwarnung fliegen die Journalistin Alex und der Chirurg Ben mit der letzten Maschine. Es kommt wie es kommen muss und die Maschine stürzt in einem eisigen Gebirge ab. Im gemeinsamen Überlebenskampf finden die Fremden zueinander. Der Abenteuerfilm „Zwischen zwei Leben“ mit Kate Winslet in der Hauptrolle startet bei Disney+.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.