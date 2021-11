Was läuft heute? | Tiger King, Swan Song, Wir

Tiger King

In dem Erfolgshit „Tiger King“ wurden die exzentrischen US-amerikanischen Großkatzenbesitzer um Joe Exotic über Nacht zu Stars. Da liegt es auf der Hand, das es eine zweite Staffel geben muss, um zu zeigen, wie sie mit dem unerwarteten Ruhm zurechtkommen. Und natürlich haben auch die US-Behörden vom Treiben der Katzenfreunde Wind bekommen. Sehen könnt ihr die zweite Staffel „Tiger King“ mit einem Gruß von Joe Exotic aus dem Knast jetzt auf Netflix.

Swan Song

Cameron ist liebevoller Familienvater und Ehemann — und hat eine tödliche Diagnose. Jetzt steht er vor der Entscheidung, ob er seiner Familie den Abschied erleichtern soll, in dem er sich selbst samt Erinnerungen und Persönlichkeit klonen lässt. Beim Ringen mit der Entscheidung lernt Cameron schließlich mehr über das Leben und die Liebe, als er sich je hat erträumen lassen. Das Drama „Swan Song“ startet jetzt bei AppleTV+.

Wir

Nach dem Attentat auf die Redaktion von „Charlie Hebdo“ und einen jüdischen Supermarkt 2015 gingen Millionen Franzosen auf die Straße. „Wir sind ein Volk“ titelte eine Zeitung. Filmemacherin Alice Diop sah dabei aber in erster Linie ein weißes Frankreich, anders als sie es aus ihrer Kindheit kennt. Also zog sie mit einer Kamera in die Randgebiete von Paris, um das französische „Wir“ in der gleichnamigen Doku zu ergründen. Und die läuft jetzt in der ARTE-Mediathek.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.