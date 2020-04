Was läuft heute? | Tigertail, Tales from the Loop, Nailed it!

Tigertail

Wer nichts gegen (teilweise) fremdsprachige Filme hat und auch gut mit Untertiteln klarkommt, der sollte sich „Tigertail“ nicht entgehen lassen. Netflix liefert hier ein Familiendrama ab, das berührt. Geschrieben und produziert wurde der Film von Alan Yang – der ist bisher vor allem durch seine humorvolle Arbeit bei „Parks & Recreation“ und „Master of None“ aufgefallen. Dass er auch anders kann, beweist „Tigertail„.

Tales from the Loop

Ruhige Szenen, beeindruckende Bilder und gefühlvolle Dialoge. Damit ist „Tales from the Loop“ ganz anders als die meisten Science-Fiction-Serien. Und auch sonst ist vieles anders, die Serie entstammt nämlich dem sogenannten Retrofuturismus. Bedeutet, dass man sich zwar die Zukunft vorstellt – aber eben so, wie man es noch vor einigen Jahrzehnten getan hat.

Nailed it!

Die Vorstellungen von dem, was möglich ist, klaffen auch hier weit auseinander. Bei „Nailed it!“ ziehen Hobbybäckerinnen und -bäcker in den Wettkampf, um 10.000 Dollar zu gewinnen. Dafür müssen sie in absurd kurzer Zeit absurd komplexe Kuchen, Plätzchen und Teilchen backen. Das, was am Ende dabei herauskommt, ist dann oft eher ein Häufchen Elend als Backwerk. Aber genau das macht den Charme aus: Alle wissen, dass die Aufgabe nicht lösbar ist – und trotzdem versuchen sie, die Anforderungen zu übertreffen. Staffel vier jetzt auf Netflix!

Was läuft heute?

