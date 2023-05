Was läuft heute? | Tiny Beautiful Things, KIDA – Von Beirut nach Berlin, Young Rock

Tiny Beautiful Things

Clare hat gerade weder ein gutes Verhältnis zu ihrem Mann noch zu ihrer Tochter. Auch ihre Karriere als Schriftstellerin läuft nicht so gut. In der Serie „Tiny Beautiful Things“ bekommt sie in dieser Situation das Angebot, Ratgeber-Kolumnen zu schreiben. Eigentlich keine gute Idee. Warum sollte gerade sie Tipps geben, wie man zu leben hat? Doch mangels Alternativen nimmt sie den Job an. Entgegen aller Erwartungen erfüllt sie der neue Job mit einem neuen Sinn im Leben. Sie hilft mit ihren Kolumnen nicht nur anderen, sondern auch sich selbst. Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Buch von Cheryl Strayed, Kathryn Hahn spielt die Hauptrolle. Die Serie „Tiny Beautiful Things“ könnt ihr jetzt bei Disney+ gucken.

KIDA – Von Beirut nach Berlin

Kida Ramadan ist Schauspieler, Grimme-Preisträger, Bestsellerautor, Produzent & Regisseur. Als er aus dem Libanon geflohen ist, hätte wohl niemand mit so einer steilen Karriere gerechnet – ihm eingeschlossen. Die Doku-Reihe „KIDA – Von Beirut nach Berlin“ zeigt, wie es Kida so weit geschafft hat. Es geht darum, wie er seine Paraderolle als Clan-Boss in „4Blocks“ ergattert hat, aber auch um Kidas Kindheit und sein Privatleben. „KIDA – Von Beirut nach Berlin“ könnt ihr jetzt in der ARD-Mediathek streamen.

Young Rock

In der Serie „Young Rock“ spielt Dwayne „The Rock“ Johnson eine fiktive Version seiner selbst. Zu Beginn stellt sich eine zukünftige Version von Dwayne Johnson einem Interview, weil er Präsident der USA werden will, und blickt in seine Vergangenheit zurück. Fortan sehen wir, wie aus dem kleinen Dwayne ein erfolgreicher Wrestler wurde. In der dritten Staffel geht es unter anderem darum, wie Dwayne Johnson zu „The Rock“ wurde. Die dritte Staffel „Young Rock“ gibt es jetzt bei WOW.

