Bild: Alicia Vikander bei der Europa-Premiere von Tomb Raider | Daniel Leal / AFP

Was läuft heute? | Tomb Raider, Schuld und Sühne mit Paulina Krasa, Drift: Partners in Crime

Spannung hoch drei

Auf Prime Video könnt ihr Alicia Vikander als junge Lara Croft in „Tomb Raider“ sehen. In der ZDF-Mediathek starten die True-Crime-Wochen mit „Schuld & Sühne mit Paulina Krasa“. Und bei Wow will Polizist Leo in „Drift: Partners in Crime“ die Unschuld seines Bruders Ali beweisen.