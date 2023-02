Was läuft heute? | Too Hot To Handle: Germany, The Operation — Im Sumpf der Korruption, Island

Too Hot To Handle: Germany

In der Show „Too Hot To Handle: Germany“ leben Singles zusammen in einem paradiesischen Resort. Am Ende ihres Urlaubs bekommen sie ein Preisgeld von 200 000 Euro. Allerdings nur unter einer Voraussetzung: Sie dürfen keinen Sex miteinander haben, sich nicht erotisch berühren und auch masturbieren ist tabu. Für jeden Verstoß wird ihnen ein wenig von dem Preisgeld abgezogen. „Too Hot To Handle: Germany“ könnt ihr jetzt bei Netflix gucken.

The Operation — Im Sumpf der Korruption

In dem Thriller „The Operation — Im Sumpf der Korruption“ geht es um einen der größten Korruptionsskandale in Brasilien. Durch den Fund von 700 Kilo Kokain in einem LKW stößt die brasilianische Bundespolizei auf ein Korruptionsnetzwerk, das Verbindungen bis in die höchsten Regierungskreise hat. „The Operation — Im Sumpf der Korruption“ gibt es jetzt bei Freevee.

Island — Staffel 1

In der koreanischen Serie „Island“ wird Won Mi-ho von ihrem Vater auf eine mysteriöse Insel verbannt, weil sie ihm zu arrogant ist. Dort trifft sie auf Van und Johan. Zusammen müssen sie gegen das Böse kämpfen, das droht, die Welt zu zerstören. Währenddessen werden sie allerdings auch mit ihrer eigenen Vergangenheit konfrontiert. Ihr könnt „Island“ jetzt bei Prime Video schauen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.