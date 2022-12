Was läuft heute? | Top Gun: Maverick, Alice in Borderland, Am Pass

Top Gun: Maverick

Kampfpilot Pete „Maverick“ Mitchell kehrt wieder in die Lüfte zurück. Diesmal soll er eine Gruppe junger Rekruten und Rekrutinnen auf eine gefährliche Mission vorbereiten. Gleichzeitig wird Maverick aber auch mit seiner Vergangenheit konfrontiert, denn einer seiner Schüler ist der Sohn seines verstorbenen Co-Piloten „Goose“. Das Sequel „Top Gun: Maverick“ findet ihr ab heute bei Paramount+.

Alice in Borderland

Arisu und seine Clique stecken immer noch in einer mysteriösen Parallelwelt fest. Hier müssen sie ziemlich brutale Spiele gewinnen, um zu überleben und vielleicht eines Tages nach Hause zurückkehren zu können. Dafür müssen sie aber erst mal herausfinden, wer hinter den Spielen steckt. Die zweite Staffel „Alice in Borderland“ könnt ihr jetzt bei Netflix streamen.

Am Pass – Geschichten aus der Spitzenküche

In ihren Küchen ist nicht nur zur Weihnachtszeit einiges los: Sterneköche wie Ricky Saward oder Niclas Nussbaum haben das ganze Jahr über mit Speisekarten, Lieferanten-Checks und natürlich Kochen gut zu tun. Ihren Weg in die Küche und was sie daran so fasziniert, erzählen sie in der sechsteiligen Dokuserie „Am Pass – Geschichten aus der Spitzenküche“. Alle Folgen der zweiten Staffel findet ihr online first in der ARD-Mediathek.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.