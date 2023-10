Was läuft heute? | Total Control, Upload, Oskars Kleid

Total Control — Staffel 1

In der Serie „Total Control“ geht es um Alex. Sie ist Politikerin und alleinerziehende Mutter mit Aboriginal-Wurzeln. Nachdem sie sich einem Amokläufer in den Weg stellt, gerät sie in den Fokus der Öffentlichkeit. Die Premierministerin Rachel Anderson ernennt Alex zur Senatorin, in der Hoffnung, dass sie mit diesem Schachzug selbst etwas mehr Popularität in der Bevölkerung gewinnen kann, um die anstehenden Wahlen zu gewinnen. Die erste Staffel „Total Control“ könnt ihr jetzt in der ARD-Mediathek gucken.

Upload — Staffel 3

Bevor man stirbt, kann man sein Bewusstsein in die digitale Welt hochladen. Das ist die Prämisse der Serie „Upload“. In der dritten Staffel gibt es wieder Probleme in der digitalen Welt von Lakeview. Der Milliardär David Choak will die Wahlen in der realen Welt manipulieren, indem er dafür sorgt, dass sich möglichst viele arme Menschen in die digitale Welt hochladen. Denn wer in Lakeview ist, verliert sein Wahlrecht. Der Protagonist Nathan will das verhindern. Dafür ist er bereits zum Ende der zweiten Staffel wieder in die reale Welt zurückgekehrt — in einem geklonten Körper. Die dritte Staffel „Upload“ gibt es jetzt bei Prime Video.

Oskars Kleid

In dem Film „Oskars Kleid“ fällt Ben nach der Trennung von seiner Frau in ein tiefes Loch und hat keinen Kontakt mehr zu ihr und seinen Kindern. Während seine Ex im Krankenhaus ist, soll er sich allerdings noch mal um die Kinder kümmern. Nachdem er ein Kleid in der Tasche von seinem Sohn Oskar findet, offenbart er ihm, dass er jetzt nicht mehr Oskar, sondern Lili ist. Für Ben eine große Herausforderung, aber auch eine neue Chance, für sein Kind da zu sein und es auf seinem Weg zu unterstützen. „Oskars Kleid“ könnt ihr jetzt bei WOW schauen.

