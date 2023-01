Was läuft heute? | Totenfrau, Lip Sync Stories, Klima retten für Anfänger

Totenfrau

Mark Blum stirbt bei einem Autounfall und hinterlässt seine Frau mit den Kindern und einer Menge Fragen. Brünhilde Blum entdeckt immer mehr Ungereimtheiten und glaubt schon lange nicht mehr an einen Unfall. Bei ihren Ermittlungen stößt sie auch auf einige gut gehütete Geheimnisse, die ihr ganzes Umfeld betreffen. Die Serie „Totenfrau“ könnt ihr jetzt auf Netflix streamen.

Lip Sync Stories

Mit Badeschlappen im Nachtclub oder Chaos bei der Wohnungsübergabe: Promis wie die Lochmann-Zwillinge oder Desirée Nick haben einige spannende Geschichten zu erzählen. In „Lip Sync Stories“ werden die gleichzeitig von Schauspielenden nachgestellt und lippensynchron wiedergegeben. Das Endergebnis seht ihr jetzt auf Joyn.

Klima retten für Anfänger

Lilly ist Klima-Aktivistin und stellt alles andere hinten an. Auch die Schule, was ihre Eltern nicht so gerne sehen. Deswegen machen sie einen Deal: Lilly konzentriert sich wieder mehr auf ihre Noten und die Eltern ziehen dafür in Sachen Nachhaltigkeit mehr mit. Dafür stellen sie nach und nach ihr ganzes Leben um und das fällt niemandem sehr leicht. „Klima retten für Anfänger“ könnt ihr online first in der ARD-Mediathek anschauen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.