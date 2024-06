Was läuft heute? | Tour de France: Im Hauptfeld, Welcome to Berlin, Sommer 85

Tour de France: Im Hauptfeld

Die „Tour de France“ 2023 wurde von so einigen heftigen Stürzen überschattet. Doch das hält die Radrennfahrer nicht davon ab, wirklich alles für ihre große Leidenschaft und den Sieg zu geben. Auch in der zweiten Staffel „Tour de France: Im Hauptfeld“ werden einige der Profi-Teams von der Kamera begleitet und geben uns einen Blick hinter die Kulissen. Die neuen Folgen findet ihr ab heute auf Netflix.

Welcome to Berlin — Neu in der Stadt

Larissa kommt aus Rheinland-Pfalz und hofft in Berlin auf die große Karriere als Comedienne. Mit großen Hoffnungen sind auch Sergej und Evgeny von Russland in die Großstadt gekommen. Doch die Stadt hält für die Neuankömmlinge einige Herausforderungen bereit. Die Dokuserie „Welcome to Berlin — Neu in der Stadt“ könnt ihr jetzt online first in der ARD-Mediathek streamen.

Sommer 85

Der 16-jährige Alexis verbringt mit seinen Eltern die Sommerferien in der Normandie. Dabei lernt er auch den etwas älteren David (Benjamin Voisin) kennen und der magischen Sommerromanze steht eigentlich nichts mehr im Weg. Doch dann lernt David eine neue Person kennen und Alexis fühlt sich fallen gelassen. „Sommer 85“ erinnert auf den ersten Blick an „Call Me by Your Name“. Ihr könnt das Drama jetzt bei Mubi anschauen.

Was läuft heute?

