Was läuft heute? | Transatlantic, Tender Hearts, Grease: Rise of the Pink Ladies

Transatlantic

Der Journalist Varian Fry hat etwa 2000 Juden und Jüdinnen dabei geholfen, aus dem von den Nazis besetzten Frankreich zu fliehen. Die Serie „Transatlantic“ zeigt die unglaubliche Rettungsaktion, die Fry zusammen mit seinem Team, gefälschten Dokumenten und gesammelten Hilfsgeldern erfolgreich abgeschlossen hat. Mit nur 3.000 Dollar und einer Liste von Menschen, die er befreien sollte, ist Varian Fry im Jahr 1940 nach Marseille gereist, um den Plan umzusetzen. „Transatlantic“ gibt es jetzt bei Netflix.

Tender Hearts

„Tender Hearts“ ist eine ungewöhnliche Mischung aus romantischer Komödie und Science-Fiction. In der Serie verliebt sich Mila in den Humanoiden Roboter Bo. Schlagartig bringt er wieder mehr Freude in ihr Leben. Doch auch wenn Bo als perfekter Liebhaber programmiert ist, ist das Leben mit ihm auch nicht immer einfach. Milas Freunde wollen ihr die Beziehung ausreden. Sie wünschen sich für ihre Freundin einen Partner aus Fleisch und Blut. „Tender Hearts“ könnt ihr jetzt bei WOW schauen.

Grease: Rise of the Pink Ladies

John Travolta ist mit dem Musical-Film „Grease“ zu einer Jugendikone aufgestiegen. Die neue Serie „Grease: Rise of the Pink Ladies“ ist ein Prequel zum Film, das aber auch auf dem gleichnamigen Live Musical basiert. In der Serie geht es um den Aufstieg der High-School-Clique „Pink Ladies“. Die Gründungsmitglieder Jane, Olivia, Cynthia und Nancy sind am Anfang der Serie noch ganz unscheinbare Schülerinnen. Doch schon bald werden sie die Rydell High School für immer verändern. Die Musical Serie „Grease: Rise of the Pink Ladies“ könnt ihr jetzt bei Paramount+ sehen.

Was läuft heute?

