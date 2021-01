Was läuft heute? | Transformers: The Last Knight, Mutmaßliche Entführung, Bonding

Transformers: The Last Knight

Es herrscht Krieg zwischen den Menschen und den Transformers. Dazu kommt, dass Optimus Prime von den Toten zurückgeholt wird und ebenfalls versucht, die Erde zu zerstören. Nur eine ganz bestimmte Waffe kann helfen, doch hinter der sind verschiedene Mächte her. Wird Mechaniker Cade Yeager (Mark Wahlberg) es gemeinsam mit Bumblebee und seinen Freunden schaffen, die Welt zu retten? „Transformers: The Last Knight“ könnt ihr nun auf Joyn+ streamen.

Mutmaßliche Entführung

Elle wacht vollkommen ohne Erinnerung an die letzten Tage am Straßenrand auf. Sie wurde entführt und unter Drogen gesetzt. Sofort machen sich die Ermittler auf die Suche nach dem Täter, doch stoßen dabei auch auf Unstimmigkeiten bei Elles Aussagen. Elle begiebt sich selbst auf die Suche nach der Wahrheit und gerät dadurch nur noch viel mehr in Gefahr. „Mutmaßliche Entführung“ könnt ihr um 20:15 Uhr bei Sky Cinema sehen. Zugang dazu gibt’s mit euren Sky Ticket.

Bonding

Tiff und Pete sind beste Freunde – und gleichzeitig Domina und Assistent. Das lässt sich nicht so einfach mit dem realen Leben vereinen und so stehen sie immer wieder vor neuen Herausforderungen. Jetzt müssen sie erst mal wieder ihren guten Ruf in der BDSM-Szene wiederherstellen, doch wollen beide überhaupt noch so weiterarbeiten? Die zweite Staffel von „Bonding“ verspricht wieder eine merkwürdig-lustige Mischung zu werden. Ab heute gibt’s die Fortsetzung auf Netflix.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.