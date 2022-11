Was läuft heute? | Trevor Noah: I Wish You Would, Mein Freund aus Faro, Wie geht eigentlich jüdisch sein?

Trevor Noah: I Wish You Would

Moderator und Comedian Trevor Noah tauscht seinen Job als Moderator der „The Daily Show“ gegen die Stand-up Comedy-Bühne. Am 8. Dezember gibt’s die letzte Ausgabe der Show mit Trevor als Moderator. Danach will er sich mehr auf seinen Job als Comedian konzentrieren. In seinem neuen Programm „I Wish You Would“ geht es unter anderem um Horrorfilme und ums Deutsch lernen, denn Trevor spricht ganz gut unsere Sprache. Wie er sich als Sprachtalent und Stand up-Comedian schlägt, könnt ihr jetzt bei Netflix sehen.

Mein Freund aus Faro

Melanie, genannt Mel, wird von Jenny fälschlicherweise für einen Jungen gehalten. Sie spielt mit und nennt sich Miguel. Die beiden kommen sich näher und verlieben sich. Doch als Jenny Miguels Geheimnis erfährt, macht sie Schluss und für Miguel bricht eine Welt zusammen. Das LGBTQI+-Drama „Mein Freund aus Faro“ könnt ihr jetzt bei Mubi streamen.

Wie geht eigentlich jüdisch sein?

20 junge Jüdinnen und Juden reisen nach Israel und sind auf der Suche nach ihrer jüdischen Identität. Als Kinder sind sie nach Deutschland gekommen. Ihre Eltern haben ihnen oft erzählt, dass sie ihr jüdisch sein verheimlichen sollen, aus Schutz vor Antisemitismus. Heute sind sie zwischen 20 und 30 Jahren alt und wollen herausfinden, was das Judentum für sie bedeutet. Die Doku „Wie geht eigentlich jüdisch sein?“ auf Arte begleitet sie auf dieser Reise.

Was läuft heute?

