Was läuft heute? | Trevor Noah: Where Was I, Trans*Teens: Im Sturm der US-Politik, Floribama Murders

Trevor Noah: Where Was I

Trevor Noah ist vielen aus seiner Zeit bei der „Daily Show“ bekannt, die er bis 2022 moderiert hat. Doch auch abseits davon ist der Comedian nicht untätig und veröffentlicht heute sein viertes Netflix-Special. Dabei geht es unter anderem um merkwürdige Nationalhymnen, verlorenes Gepäck in Frankreich und noch einige weitere witzige Erlebnisse von seinen Reisen. Ihr findet „Trevor Noah: Where Was I“ jetzt auf Netflix.

Trans*Teens: Im Sturm der US-Politik

Trans* Teens wie der 17-jährige Beau aus Florida sind gerade am Verzweifeln. Denn seit über einem Jahr spritzt er sich Testosteron, aber das ist seit kurzem in Florida für Jugendliche unter 18 verboten. Und damit endet auch Beaus Hormontherapie fürs erste. Anders sieht es dagegen in Oregon aus, hier herrschen die progressivsten, trans*freundlichsten Gesetze überhaupt. Die Doku „Trans*Teens: Im Sturm der US-Politik“ könnt ihr in der ARD-Mediathek abrufen.

Floribama Murders

Die Region rund um die Grenze zwischen Florida und Alabama wirkt mit der schönen Natur schon fast paradiesisch. Doch hier häufen sich auch blutige und vor allem tödliche Verbrechen, die euch ab heute in der True-Crime-Serie „Floribama Murders“ auf WOW gezeigt werden.

Was läuft heute?

