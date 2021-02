Was läuft heute? | Tribes of Europa, For all Mankind, Flora & Ulysses

Tribes of Europa

2074 ist die EU am Ende. Also so richtig. Nach einer globalen Katastrophe ist Europa in kleine Mikrostaaten zerfallen, in denen verfeindete Stämme – die Tribes – regieren und gegeneinander kämpfen. Eines Tages gelangen drei Geschwister vom friedfertigen Stamm der Origines in den Besitz eines geheimnisvollen Gegenstandes, von dem die Zukunft ganz Europas abhängt. Die neue deutsche Sci-Fi-Serie „Tribes of Europa“ seht ihr jetzt auf Netflix und vielleicht erkennt ihr ein bekanntes Gesicht aus „Dark“ wieder!

For all Mankind, Staffel 2

In der ersten Staffel „For all Mankind“ war der Wettlauf zum Mond eigentlich schon entschieden. Trotzdem geben sich weder die USA noch die Sowjetunion geschlagen und führen den Wettlauf bis in die 80er-Jahre weiter. Zwischen Synthie-Pop und Ronald Reagan militarisieren sich die Raumfahrtmissionen auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges zunehmend. Wie der Wettlauf ins All in der alternativen Welt der Serie „For all Mankind“ ausgeht, seht ihr in der zweiten Staffel auf Apple TV+.

Flora & Ulysses

Flora liebt Comicbücher und hat eine überaus zynische Sichtweise auf die Welt. Sie kann gerade noch ein Eichhörnchen retten, das beinahe vom Nachbarn mit dem Rasenmäher überfahren worden wäre. Flora nennt es Ulysses und findet bald heraus, dass der kleine Nager Superkräfte hat, wie die Helden in ihren Comics. Obendrein kann Ulysses noch schreiben! So werden sie zum Dreamteam. Der Familienfilm „Flora & Ulysses“ ist die Verfilmung des gleichnamigen Kinderbuchs und startet jetzt auf Disney+.

Was läuft heute?

