Troppo — Staffel 2

In der zweiten Staffel von „Troppo“ sind der ehemalige Polizist Ted und die Tattookünstlerin und Freizeit-Detektivin Amanda im australischen Hinterland unterwegs, um einen Mordfall aufzuklären. Doch je weiter das ungleiche Paar ermittelt, desto näher kommen sie einem gefährlichen Drogenring. Gleichzeitig werden beide von ihrer Vergangenheit verfolgt. Die neuen Folgen der Crime-Serie „Troppo“ gibt es für euch bei Prime Video.

Silent Night — Stumme Rache

Familienvater Brian muss an Weihnachten mitansehen, wie sein Sohn bei einer Gangschießerei stirbt. Auch Brian wird verletzt und verliert seine Stimme. Ein Jahr später macht er sich auf den Weg, um sich an den Verantwortlichen zu rächen. Durch Brians Verletzung kommt der Film ohne gesprochene Dialoge aus. Den stummen Actionfilm „Silent Night — Stumme Rache“ könnt ihr bei WOW streamen.

Ein Brief an Momo

Nach dem Tod ihres Vaters ziehen Momo und ihre Mutter von Tokyo aus gemeinsam aufs Land. Alles, was Momo von ihrem Vater bleibt, sind seine unvollendeten Briefe an sie. Im neuen Haus angekommen häufen sich die ungewöhnlichen Ereignisse und Momo stößt auf drei übernatürliche Wesen, sogenannte Yōkai. Die drei wollen Momo dabei helfen, ihre Trauer zu überwinden. Der Anime-Film „Ein Brief an Momo“ läuft heute um 20:15 Uhr auf ProSieben MAXX und ist im Anschluss bei Joyn verfügbar.

Was läuft heute?

