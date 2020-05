Was läuft heute? | Trying, All Day and a Night, Upload

Trying

Nikki und Jason sind ungewollt kinderlos. Weil sie keine eigenen Kinder bekommen können, wagen sie den Versuch einer Adoption. Die allerdings stellt sich als ganz schon kompliziert raus und die beiden müssen sich die Frage stellen: Was wollen wir eigentlich? Die Serie ist leicht, trotz des schweren Themas. Die Comedy-Serie gibt es ab heute bei Apple TV+.

Upload

Was, wenn man sich das Leben nach dem Leben nach den eigenen Wünschen gestalten könnte? Was will ich essen? Soll die Sonne scheinen oder mag ich lieber Winter? In „Upload“ kann man das Jenseits genau so gestalten. Aber hätte man ja auch mal vorher dran denken können, dass die Sache einen Haken hat, oder? Jetzt zu sehen auf Prime Video.

All Day and a Night

Ein junger Mann sitzt im Gefängnis. Lebenslänglich. Aber wie ist er dahin gekommen? Die Geschichte erzählt das Indie-Drama „All Day and a Night“. Sie wirft den Blick zurück auf das soziale Umfeld, die Justiz und den Insassen selbst. Jetzt bei Netflix.

