Was läuft heute? | Trying, P!NK: All I Know So Far, Culture Is Everything

Trying

Das Sprichwort sagt, „Elternwerden ist nicht schwer, Elternsein dagegen sehr“. Für Nikki und Jason ist aber das Elternwerden schon eine Herausforderung, denn auf natürlichem Weg können sie keine Kinder bekommen. Also Adoption! Aber auch dieser Weg erweist sich als Herausforderung. In der ersten Staffel der britischen Comedy-Serie „Trying“ müssen die Behörden von Jasons und Nikkis Tauglichkeit als Adoptiveltern überzeugt werden und in der jetzt auf Apple TV+ erschienen zweiten Staffel geht es nun darum, das passende Adoptivkind zu finden.

P!NK: All I Know So Far

Pink hat schon die Konzerthallen gefüllt, als noch der Großteil unserer Redaktion als Teenies ihre Musikvideos bei MTV gesehen haben. Mittlerweile sind 20 Jahre ins Land gegangen und zu der Erfolgsmusikerin hat sich auf Tour eine kleine Familie gesellt. Wie Pink es schafft, trotz Millionentour im Nacken noch eine gute Figur als Mutter abzugeben, das seht ihr in der Musik-Doku „P!NK: All I Know So Far“ auf Amazon Prime Video.

Culture Is Everything

Warum stehen eigentlich so viele Leute auf Vintage-Klamotten?! Was ist FoodPorn und warum ist Kaffee so viel mehr als nur ein bitterer Wachmacher am Morgen? Die Kulturwissenschaftlerinnen und -wissenschaftler unter euch lachen jetzt müde, für alle anderen hat der SWR die Antwort: „Culture is Everything“! In vier Folgen gibt die Mini-Doku-Serie einen Einblick in unsere Alltagskultur, vom Selfie bis zum Vintage-Trend.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.