Was läuft heute? | Tulsa King, Cell 8, Selfies mit den Stars – Madame Tussauds Geheimnisse

Tulsa King

Wenn das Wort „Mafia“ fällt, denkt man nicht unbedingt als erstes an Tulsa, Oklahoma. Genauso geht es auch Dwight „General“ Manfredi, als er sich nach Ablauf einer 25-jährigen Haftstrafe in dem kleinen Ort wiederfindet. Dwight, gespielt von Sylvester Stallone, ist Mafioso durch und durch und fühlt sich anfangs in Tulsa alles andere als wohl. Die Serie „Tulsa King“ erzählt die Geschichte des Mafia-Gangsters in der US-amerikanischen Provinz und begleitet ihn beim Aufbau einer neuen Gang, mit deren Hilfe er den Ort unter seine Kontrolle bringen will. „Tulsa King“ findet ihr ab heute bei Paramount+.

Cell 8

In der schwedischen Krimiserie „Cell 8“ müssen die beiden Kriminalbeamten Mariana Hermansson und Ewert Grens in einem Fall ermitteln, der sowohl internationales Ausmaß hat, als auch zu einer Person in Kommissarin Hermanssons direktem Umfeld führt: Ihr Freund wird verdächtigt, die Tochter eines US-Gouverneurs ermodet zu haben — und der trauernde Vater hat Rache geschworen. Die sechsteilige Serie „Cell 8“ könnt ihr ab heute bei Magenta TV streamen.

Selfies mit den Stars — Madame Tussauds Geheimnisse

Madame Tussauds ist mit jährlich mehr als 2,5 Millionen Besucherinnen und Besuchern eine der größten Touristenattraktionen Londons. Die Doku „Selfies mit den Stars — Madame Tussauds Geheimnisse“ ermöglicht zum ersten Mal einen Blick hinter die Kulissen des Kult-Kabinetts und zeigt dabei alles von der Auswahl der in Wachs verewigten Promis bis hin zur Erstellung der täuschend echten Nachbildungen. „Selfies mit den Stars — Madame Tussauds Geheimnisse“ findet ihr ab heute in der ZDF-Mediathek.

Was läuft heute?

