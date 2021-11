Was läuft heute? | ‘Twas The Fight Before Christmas, Mein queeres Leben, Das Gefangenenexperiment

‘Twas The Fight Before Christmas

Es sollte die größte Weihnachtsveranstaltung werden, die Amerika je gesehen hat. Der Weihnachtsfanatiker Jeremy Morris hat ein großes Event geplant, nur leider nicht an seine Nachbarn gedacht. Die sind von der Idee nämlich gar nicht begeistert. Die Dokumentation „‘Twas The Fight Before Christmas“ zeigt einen besonderen Nachbarschaftsstreit – und ganz viel Weihnachtsgefühl. „‘Twas The Fight Before Christmas“ ist jetzt auf Apple TV+ abrufbar.

Mein queeres Leben

Roberto Enríquez alias Bob Pop ist Autor, Moderator und Filmemacher – und er ist Außenseiter. Jedenfalls war er das in seiner Jugend, denn so geht es übergewichtigen schwulen Musical-Liebhabern leider häufig. Die Serie „Mein queeres Leben“ basiert auf Enríquez Leben und erzählt zwischen Humor und Drama von seinem Werdegang und wie er dahin kam, wo er jetzt ist. „Mein queeres Leben“ gibt es jetzt bei Sky Ticket.

Das Gefangenenexperiment

Das Stanford-Prison-Experiment von 1971 sollte menschliches Verhalten in Gefangenschaft erforschen. Dafür wurden die Teilnehmenden zufällig in Gefangene und Wärterinnen und Wärter eingeteilt. Das Experiment geriet aber schnell außer Kontrolle und musste abgebrochen werden. Jetzt kriegt das Experiment aber eine zweite Chance, denn Slavik Junge rekreiert das Ganze auf humorvolle Weise. Zwölf Menschen werden zufällig in die beiden Gruppen eingeteilt und sollen mehrere Tage in Haft miteinander verbringen. Er selbst ist dabei der Gefängnisdirektor und führt zusammen mit einer Verhaltenspsychologin spannende Tests und Challenges durch. „Das Gefangenenexperiment“ kann jetzt auf Joyn abgerufen werden.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.