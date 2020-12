Was läuft heute? | Twin, Life of Pi, About a Boy

Twin

Erik und Adam sind Zwillinge, aber grundverschieden. Adam ist der verantwortungsvolle Familienvater. Erik ist Surflehrer und lebt in seinem Wohnmobil – bis das bei einem Unfall zerstört wird. Erik bittet Adam um Hilfe, es kommt zum Streit und Adam verletzt sich tödlich. Erik schlüpf in sein Leben. Aber kann er alle in seinem Umfeld täuschen? Die skandinavische Serie „Twin“ könnt ihr vorab in der ARD-Mediathek streamen.

Life of Pi – Schiffbruch mit Tiger

Pi und seine Familie wollen mit ihrem Zoo von Indien nach Kanada reisen. Das Schiff kentert und Pi kann sich zusammen mit einem Tiger auf ein kleines Boot retten. Seine unglaubliche Geschichte erzählt er Jahre später einem Buchautor. Der hakt nach, was wirklich stimmt. Ihr könnt’s euch angucken bei Amazon Prime Video.

About a Boy

Will (Hugh Grant) ist ein egoistischer Junggeselle, der sich ein luxuriöses Leben leisten kann. Denn sein Vater hat einen Weihnachtshit geschrieben, von dessen Tantiemen Will sehr gut leben kann. Auf Familie und Kinder hat er auch keine Lust, bis er eines Tages auf Marcus und seine depressive Mutter trifft. Die beiden krempeln Wills Leben um. „About a Boy oder: Der Tag der Toten Ente“ läuft heute um 22:10 Uhr bei ZDFneo.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.