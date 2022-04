Was läuft heute? | Two Weeks to Live, Dirty Lines, Jack Reacher: Kein Weg zurück

Two Weeks to Live

Die 21-jährige Kim (Maisie Williams) hat als Kind den Mord an ihrem Vater beobachtet. Um sie zu schützen, ist ihre Mutter mit ihr in die schottische Wildnis gezogen. Ausgebildet in Nahkampf und Überlebenstechniken möchte Kim jetzt das wirkliche Leben kennenlernen und haut ab. Sie will den Mörder ihres Vaters finden bevor, so glaubt sie, die Welt in zwei Wochen untergeht. Die Actionserie „Two weeks to Live“ mit viel bitterem Humor ist jetzt in der ZDF-Mediathek verfügbar.

Dirty Lines

Der niederländische Geschäftsmann Frank (Minne Koole) hat schon so einige Ideen in den Sand gesetzt. Doch als das staatliche Telefonnetz privatisiert wird, wittert er seine Chance. Er gründet die erste Sex-Hotline Europas und wirbelt vorherrschende Moralvorstellungen kräftig durcheinander. Wer den Aufstieg Amsterdams zur Metropole von Sex, Drogen und Musik erleben möchte, kann die Serie „Dirty Lines“ ab heute auf Netflix streamen.

Jack Reacher – Kein Weg zurück

Tom Cruise als Ex-Soldat Jack Reacher ist zurück. Ähnlich wie im ersten Teil, hinterlässt er auch diesmal auf seinem Feldzug eine Spur der Zerstörung. Dabei versucht er die Unschuld von Major Turner (Cobie Smulders) zu beweisen. Diese muss sich wegen Landesverrat im Gefängnis verantworten. Den actiongeladenen Blockbuster könnt ihr jetzt auf Prime Video sehen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.