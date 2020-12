Was läuft heute? | Two Weeks To Live, Earth At Night In Color, Detention

Two Weeks To Live

Kim ist versteckt und beschützt von ihrer Mutter in einem abgeschiedenen Wald aufgewachsen. Sie lebt hier, weil sie als Kind den Mord an ihrem Vater mit ansehen musste. Seitdem hat sich Kim Rache geschworen. Eines Tages ist es soweit. Kim, gespielt von Game of Thrones-Star Maisie Williams, begibt sich, bis auf die Zähne bewaffnet, auf einen Rachefeldzug durch die schottische Provinz. Denn Sie hat nur noch „Two weeks To Live“. Jetzt auf Sky.

Earth At Night In Color

Nachts sind alle Katzen grau. Das war einmal. Mithilfe modernster Technik verwandelt die Doku „Earth At Night In Color“ die Nacht zum Tag. Dabei sind nicht nur die Bilder des Tierreichs beeindruckend, sondern auch Tom Hiddleston als Sprecher der Doku. „Earth At Night In Color“ seht ihr jetzt auf Apple TV+.

Detention

Nachsitzen heißt im Taiwan der 1960er Jahre schon mal Gefängnis. Denn es herrscht Kriegsrecht und aus Lehrer- und Schülerschaft landet man schon für den Besitz illegaler Bücher hinter Gittern. In diesem Umfeld stürzt sich eine Schülerin vom Dach. Jahre später geht ein Austauschschüler den Geschehnissen auf die Spur. Denn der Geist der Schülerin soll immer noch in den Räumen der Schule spuken. Die Horrorserie „Detention“ gibt’s jetzt auf Netflix im Originalton mit Untertiteln.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.