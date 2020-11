Was läuft heute? | Undercover, Das Unwort, The Cave

Undercover

Die belgische Fernsehserie „Undercover“ geht in die zweite Runde. In der ersten Staffel haben Bob und Kim noch im Umfeld eines Drogenhändlers ermittelt. Nun, in der zweiten Staffel, arbeitet Kim für eine Menschenrechtsorganisation und beauftragt ihren ehemaligen Kollegen Bob, einen illegalen Waffenhandel in Syrien genauer zu untersuchen. Die Spur führt nach Belgien, wo Bob nun verdeckt ermittelt. Und auch der gerissene Drogenboss aus der ersten Staffel will sich rächen. Die zweite Staffel der Thrillerserie „Undercover“ gibt es ab heute bei Netflix.

Das Unwort

Der 15-jährige Max erzählt seinen Mitschülern von seinem jüdischen Glauben und wird beleidigt und geschlagen. Er lässt die Attacken nicht auf sich sitzen und schlägt zurück. Nun droht ihm der Schulverweis und es kommt zum Krisengespräch zwischen Klassenlehrerin, Schuldirektor, Max’ Eltern und der Schulaufsichtsbehörde. Die Geschichte in “Das Unwort” wird dramatisch zugespitzt mit einer Prise Humor. Gleichzeitig macht der Film auf eine aktuelle Form des Antisemitismus aufmerksam und richtet den Blick auf die jüdische Gegenwart. 20:15 Uhr läuft “Das Unwort” im ZDF und ist bis nächstes Jahr in der Mediathek abrufbar.

The Cave

Es geht in diesem Film tief in die rumänischen Karpaten. Dort wird ein neues Höhlensystem entdeckt. Ein Forscherteam steigt hinab, der Eingang wird aber durch einen Erdrutsch verschlossen. Nun müssen sie einen Ausweg suchen – und sie bekommen es zudem mit unheimlichen Kreaturen zu tun. Es gibt also genug zum Gruseln in “The Cave” aus dem Jahr 2005. Wer über die holprigen Dialoge hinwegsehen kann und sich über gute Effekte und beeindruckende Höhlenaufnahmen freut, für den ist dieser Horrorfilm richtig. Läuft heute um 20:15 Uhr bei Tele 5.

