Was läuft heute? | Undine, Let the Right One In, Der Aufstieg von Weltreichen: Das osmanische Reich

Undine

In dem Film „Undine“ geht es um eine mysteriöse Frau, die mit einem Fluch belegt ist. Sie kommt aus dem Wasser und kann nur durch die Liebe eines Menschen ein irdisches Leben führen. Wird sie jedoch verraten, muss sie den Mann, der sie betrogen hat, töten und ins Wasser zurückkehren. Ihr könnt „Undine“ jetzt in der ZDF-Mediathek sehen.

Let the Right One In

In der Serie „Let the Right One In“ geht es um Mark und seine Tochter Eleanor. Eleanor wurde mit 12 Jahren zum Vampir und altert seitdem nicht mehr. Mark kümmert sich um sie und versorgt sie mit dem Blut, das sie zum Überleben braucht. Die Serie ist eine Adaption des Romans „So finster die Nacht“. „Let the Right One In“ könnt ihr jetzt bei Paramount+ schauen.

Der Aufstieg von Weltreichen: Das osmanische Reich — Staffel 2

Die Serie „Der Aufstieg von Weltreichen: Das osmanische Reich“ beleuchtet die Regentschaft von Sultan Mehmed II. im osmanischen Reich. Die erste Staffel zeigt, wie er Konstantinopel im 15. Jahrhundert eroberte. Die zweite Staffel setzt ein paar Jahre nach der Eroberung an. Mehmed II. konnte seine Macht mit der Eroberung festigen, doch ein tyrannischer Herrscher in der Walachei droht, sein Reich zu stürzen. „Der Aufstieg von Weltreichen: Das osmanische Reich“ gibt es jetzt bei Netflix.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.