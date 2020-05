Was läuft heute? | Unorthodox, Meine geniale Freundin, Stories of Conflict

Unorthodox

Auf der einen Seite das streng religiöse Leben der ultra-orthodoxen Satmarer Chassiden in Williamsburg, auf der anderen Seite das freie, manchmal auch exzessive Leben in Berlin: Der Kontrast könnte kaum größer sein. Trotzdem entscheidet sich die 19-jährige Esty Shapiro für letzteres und flieht in „Unorthodox“ aus den strengen Regeln ihrer Gemeinschaft nach Deutschland. Die Serie basiert auf der Biografie von Deborah Feldman und erzählt auf liebevolle Weise, welche Konflikte eine Flucht und ein Leben auf eine strenggläubige Jüdin in Deutschland warten. Zu sehen gibt es das auf Netflix.

Meine geniale Freundin

Italien, nach Kriegsende: Das Leben der beiden Freundinnen Elena und Lila entwickelt sich in ganz verschiedene Richtungen und trotzdem bleiben sie einander verbunden. Nach Staffel Eins folgt also nun der zweite Teil – und zwar wieder nur auf italienisch mit Untertiteln. Die Serie läuft auf dem Streaming-Dienst der Telekom: magenta.tv.

Stories of Conflict

Wie genau ist das nochmal mit Russland und der Ukraine? Und wer kämpft in Libyen gegen wen? Überblick über zahlreiche Konflikte gibt die zehnteilige Doku-Reihe „Stories of Conflict“. In kurzen Folgen kann man auf Arte.tv einen Überblick über das weltpolitische Geschehen bekommen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.