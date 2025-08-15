Ohne sie läuft gar nichts

Harry Kane, Mats Hummels, Joshua Kimmich — wer sich auch nur ein bisschen für Fussball interessiert, kennt diese Namen. Aber was ist mit Felix Brych, Florian Exner und Fabienne Michel? Die Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen sind bei weitem nicht so bekannt wie die Spielerinnen und Spieler, dabei läuft ohne sie doch gar nichts: weder in der Bundesliga, noch bei Champions League oder Länderspielen. Vor zwei Jahren hat die ARD die Doku-Reihe „Unparteiisch“ über Deutschlands Elite-Schiedsrichter veröffentlicht, nun kehrt das Format mit sechs neuen Folgen zurück.

Hoher Druck

In „Unparteiisch“ kehrt der 49-jährige Felix Brych zu Beginn der Saison 24/25 nach einem Kreuzbandriss zurück. Florian Exner pfeift seine erste Saison als Erstliga-Schiedsrichter und berichtet, welcher Druck auf den Elite-Schiedsrichtern lastet. Fabienne Michel kommt 2024/25 auch im DFB-Pokal und in der 3. Liga zum Einsatz . Ihr Ziel ist es, irgendwann auch in der 2. Bundesliga zu pfeifen. Als Frau im Männerfußball hat sie eine Sonderstellung und berichtet auch von den leider scheinbar unvermeidlichen sexistischen Beleidigungen durch Fans. „Unparteiisch — Deutschlands Elite-Schiedsrichter“ könnt ihr in der ARD-Mediathek anschauen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.