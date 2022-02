Was läuft heute? | Unseen, The 355, 2067

Unseen

In letzter Zeit gibt es in der ZDF-Mediathek häufiger internationale Serien. Neu dabei ist jetzt auch die belgische Serie „Unseen“. In der Mystery-Serie werden in der Kleinstadt Creux Menschen auf unerklärliche Weise unsichtbar. Die Ärztin Laurence bemerkt als eine der ersten, dass etwas Mysteriöses vor sich geht, und sucht nach Antworten. Ihr könnt „Unseen“ jetzt in der ZDF-Mediathek streamen.

The 355

Weltweit ermitteln weibliche Geheimagentinnen oft unter dem Codenamen „355“. Obwohl sie verschiedenen, zum Teil verfeindeten Geheimdiensten angehören, müssen sie sich in diesem Actionfilm zusammentun, um die Welt zu retten und den dritten Weltkrieg zu verhindern. In die Rollen der Agentinnen seht ihr Jessica Chastain, Penélope Cruz, Diane Kruger, Lupita Nyong’o und Fan Bingbing. Ihr könnt „The 355“ jetzt bei Sky Ticket sehen.

2067

Der Film „2067“ malt ein düsteres Szenario: Im Jahr 2067 gibt es durch den Klimawandel weder Vegetation noch ausreichend Sauerstoff, um die Menschheit am Leben zu halten. Doch es gibt eine Zeitmaschine, mit der man in der Zukunft nach einer Lösung für das größte Menschheitsproblem suchen will. Der einfache Bergbauarbeiter Ethan scheint der Einzige zu sein, der diese Antwort finden kann. Ihr könnt „2067“ jetzt bei Amazon Prime Video gucken.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.