Was läuft heute? | Unseen, The Big Door Prize, Jungs bleiben Jungs

Unseen

Neue Thriller-Serie aus Südafrika. Zenzi Mwale (Gail Mabalane) führt ein unscheinbares Leben, sie putzt und hält die Häuser und Wohnungen der Reichen in Ordnung. Als ihr Mann Max aus dem Gefängnis entlassen wird, verschwindet er plötzlich. Auf der Suche nach ihm gerät Zenzi selbst ins Visier der Polizei. Denn plötzlich gibt es mehrere Tote in der Stadt und Zenzi wurde an jedem Tatort gesehen. Die Serie „Unseen“ stammt vom Autoren-Duo Travis Taute and Daryne Joshua („Blood and Water“). Streamen könnt ihr „Unseen“ ab jetzt bei Netflix.

The Big Door Prize

In einer Kleinstadt in Louisiana taucht plötzlich im Gemischtwarenladen eine geheimnisvolle Maschine auf. Gegen eine Münze verrät sie den Bewohnerinnen und Bewohnern ihre wahre Bestimmung. Und plötzlich krempeln alle ihr Leben um und wollen Superstar werden, Tänzerin oder Model. Nur einer unter ihnen ist skeptisch: Dusty (Chris O’Dowd), 40, Familienvater und Lehrer. Seine größte Fähigkeit? Er kann gut pfeifen. „The Big Door Prize“ basiert auf dem gleichnamigen Buch des New York Times-Bestsellerautors M.O. Walsh. Streamen könnt ihr die Serie ab jetzt bei Apple TV+.

Jungs bleiben Jungs

Kult-Teenie-Komödie aus Frankreich! Hervé (Vincent Lacoste) und Camel (Anthony Sonigo) gehen in die 9. Klasse, das heißt Pickel, furchtbare Frisuren und jede Menge Hormone. Ihr tägliches Teenie-Leben besteht aus verpatzten Flirtversuchen, küssen üben am Spiegel und peinlichen Fettnäpfchen. Und überhaupt – alle Gedanken drehen sich nur um Sex. Als plötzlich die schöne Aurore (Alice Tremolières) mit Hervé gehen will, ist das Gefühlschaos perfekt. Die Komödie „Jungs bleiben Jungs“ ist das Regie-Debüt von Comic-Zeichner Riad Sattouf. Den Film findet ihr ab jetzt in der Arte-Mediathek.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.