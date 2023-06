Was läuft heute? | Unser Planet 2, Farm Rebellion, Veronica Mars

Unser Planet 2

In diesem Moment sind Milliarden von Tieren in Bewegung — seien es Ameisen oder Wale. Die Dokumentation „Unser Planet 2“ will genau dieses Umherreisen abbilden und zeigt dabei auf, welche unscheinbaren Vereinbarungen es zwischen den Arten gibt, wann und wo sie sich treffen. Die Natur-Doku-Serie „Unser Planet 2“ könnt ihr ab heute auf Netflix streamen.

Farm Rebellion

In der Landwirtschaft muss sich einiges ändern, damit wir in Zukunft unsere Böden weiterhin für den Pflanzenanbau nutzen können. Davon ist Benedikt Bösel überzeugt. Eigentlich Investmentbanker hat er seit mehreren Jahren einen Bauernhof in Brandenburg und geht dort seiner Motivation nach, die Welt zu einem lebenswerteren Ort zu machen. Die Serie „Farm Rebellion“ könnt ihr nun auf Disney+ sehen.

Veronica Mars

Mit „Veronica Mars“ holt der Streamingdienst Prime Video eine Kultserie aus den frühen 2000ern in sein Angebot. Eigentlich noch Schülerin, klärt Veronica Mars (Kristen Bell) nicht nur Kleindelikte in ihrer High School auf, sondern findet sich irgendwann mitten in einem Mordkomplott wieder, als sie die den Tod ihrer besten Freundin Lilli aufklären will. Alle vier Staffeln von „Veronica Mars“ sind ab heute auf Prime Video verfügbar.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.