Bild: Unser Vater Dr. Cline | © Netflix

Was läuft heute? | Unser Vater – Dr. Cline, Private Eyes, The Photograph

Vater unser

Die Doku „Unser Vater – Dr. Cline“ erzählt die Geschichte eines Arzts, der seine Patientinnen mit seinem eigenen Sperma befruchtet hat, in der fünften Staffel „Private Eyes“ geht ein ungleiches Paar auf Verbrecherjagd und in dem Film „The Photograph“ geht eine Frau auf Spurensuche in der Vergangenheit ihrer Mutter.