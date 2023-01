Was läuft heute? | Unsere Doku- und Show-Highlights 2022

Show-Highlight: Glow up Germany

In Großbritannien ist die BBC-Show bereits erfolgreich, jetzt kommt sie nach Deutschland. Moderator Riccardo Simonetti sucht mit den Make-up-Artists Loni Baur und Achim Morbach Deutschlands besten oder beste Make-up-Artist. Die Teilnehmenden von „Glow up“ müssen sich verschiedenen Aufgaben stellen und der Sieger oder die Siegerin bekommt am Ende ein Preisgeld von 20.000 Euro und einen Vertrag bei einer Make-up-Agentur. Alle Folgen findet ihr in der ZDF-Mediathek.

Doku-Highlight: Agnes und Amir — WG mit einer 101-Jährigen

Amir ist 28, Agnes 101 Jahre alt. Und die beiden leben gemeinsam in einer WG in Berlin. Für Amir ist Agnes eine Art Ersatzfamilie. Für Agnes ist Amir eine große Hilfe und die Lösung, damit sie nicht ins Pflegeheim muss. Die Reportage „Agnes und Amir — WG mit einer 101-Jährigen“ findet ihr in der Arte-Mediathek.

Doku-Highlight: Die Recyclinglüge

Tag für Tag häufen wir immer mehr Müll an. Durch Recycling sollte sich das große Entsorgungsproblem von Plastik endlich lösen. Trotzdem wird auch heute mehr davon verbrannt als recycelt. Warum das so ist und wer daran mitverdient, erfahrt ihr in „Die Recyclinglüge“. Die Doku findet ihr in der ARD-Mediathek.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.